Juve, terza maglia azzurra: anche Dybala la indossa 

Juventus e adidas hanno svelato la terza maglia per la prossima stagione. Un cambio radicale perché dal grigio si è passati all'azzurro con tema mimetico. Una vera e prova rivoluzione e tra i modelli anche Paulo Dybala. In questi giorni l'argentino con indosso la nuova divisa potrebbe essere visto come un segnale di mercato: la sua permanenza è sempre in bilico.