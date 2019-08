Juve, Dybala verso l'addio: rispunta l'Inter

A oggi ci sono poche cose certe su quello che sarà il futuro di Paulo Dybala, ma una di queste è che molto difficilmente lo vedremo con la maglia della Juve nella prossima stagione. Ad accoglierlo al suo arrivo, anticipato, dalle vacanze, ha trovato solo freddezza alla Continassa, se si esclude l'abbraccio dei tifosi e quello di compagni vecchi e nuovi. Per il resto, il tanto atteso confronto con Sarri non c'è stato, segno che anche l'ex allenatore di Chelsea e Napoli si sia allineato alla linea della società per la cessione della Joya. Niente discorsi su tattiche e posizioni in campo, ma solo un breve saluto di cortesia. Juve, visite mediche per Dybala e Alex Sandro. "Resta Paulo"





















A questo punto, insomma, bisogna solo capire dove giocherà l'argentino. Sul tavolo ci sono tre opzioni. La prima, la favorita dalla Juve, è quella del Manchester United, ma i tempi sono quasi scaduti visto che il mercato della Premier League chiuderà giovedì. Sembrava tutto già fatto e definito: Dybala a Old Trafford e Lukaku allo Stadium con conguaglio. Invece, è mancata l'intesa tra l'entourage del giocatore e i Red Devils a causa di una richiesta di 15 milioni come commissioni da pagare all'agente Jorge Antun, che gli inglesi non vogliono assolutamente accontentare. E difficilmente in queste ore ci sarà un'apertura.

Ecco quindi spuntare la proposta del Psg, che potrebbe fare posto a Dybala soprattutto in caso di addio di Neymar. Da Parigi avrebbero avanzato una proposta da 60 milioni di euro, che però alla Juve considerano insoddisfacente: non se ne fa niente per meno di 80. Senza contare che bisogna capire se il giocatore sarebbe disposto a trasferirsi in Ligue 1 vista la sua resistenza ad accettare fino in fondo la ben più nobile e ricca Premier League.

Ma c'è una terza via. E' quella che porta all'Inter nell'ambito di un possibile "scambio" con Icardi. Secondo qualcuno i due connazionali si sarebbe già sentiti, chiedendo informazioni sulle rispettive situazioni. e da Torino sarebbe anche arrivato il placet di Cristiano Ronaldo all'arrivo di Maurito. Solo un'ipotesi, al momento, ma con un'unica grande certezza: Dybala è fuori dai piani della Juve.