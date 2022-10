Juve, Arrivabene il più pagato tra i dirigenti: poi Agnelli e Nedved

JUVENTUS

Rivelate le cifre degli stipendi: l'ad supera il milione di euro doppiando presidente e vicepresidente

© Getty Images La Juve ha rivelato gli stipendi nella stagione 2021/22 dei propri dirigenti: il più pagato è stato Maurizio Arrivabene, che ha preceduto Andrea Agnelli e Pavel Nedved. Le cifre vengono dalla "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" relativa all'esercizio chiuso lo scorso 30 giugno. L'ad bianconero ha guadagnato 1,22 milioni di euro complessivi, in forte e - comprensibile - salita rispetto allo stipendio da 25.000 euro dell'anno prima, quando era solamente consigliere nel Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda Andrea Agnelli, il guadagno è di 520.000 euro, suddivisi tra i 450.000 euro per la posizione di presidente più i 35.000 euro per la funzione di amministratore e i 35.000 euro di benefici non monetari. Agnelli avrebbe dovuto guadagnarne 700.000 ma ha rinunciato a 180.000 euro, lasciando così invariato lo stipendio rispetto alla stagione precedente.

Pavel Nedved, infine, ha percepito 514.000 euro: 466.000 come vicepresidente, 35.000 come amministratore più 6.400 euro come benefici non monetari.