Spalletti e una squadra allo sbando: Cambiaso disastroso, solito Kolo Muani

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Il laterale bianconero non arriva al 4 in pagella che è ormai il voto conclamato della punta francese (che non punge)di Matteo Dotto
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JUVENTUS
VICARIO 5.5 - Non ha fatto disastri, a volte basta poco...
GATTI 5 - Passivo sulla trama Baldanzi-Ellertsson che ha portato al primo gol del Genoa, per il resto sempre in difficoltà sulle sortite offensive rossoblù (dal 46' WOLTEMADE 5 - Lotta e si sbatte, d'accordo. Ma i centravanti, i goleador, sono un'altra cosa).
BREMER 5 - Deve registrare un reparto in costante affanno, Osmajic da solo mette in ambasce i tre centrali bianconeri. Si vede in avanti al 65' con un colpo di testa alto sugli sviluppi di un corner.
LUCUMI 5 - Copia e incolla di cui sopra, va vicino al gol nel concitato finale dopo la traversa di Koopmeiners.
KALULU 4 - Disastroso quando si fa scherzare da Vitinha nell'azione che porta al raddoppio genoano. Chiuso da un intervento di Amorim nella sua più interessante proiezione offensiva.
DOUGLAS LUIZ 5 - Regia scolastica e impalpabile. L'eroe della vittoria di Lecce torna nella sua imbarazzante mediocrità a Marassi (dal 77' KOOPMEINERS 6 - Prende la traversa nel finale il che gli vale l'unica sufficienza della banda Spalletti in bianconero).
SARR 4.5 - Distratto e leggero, in mezzo al campo non si propone e inanella una serie di errori da mani nei capelli (dal 59' BOGA 4.5 - Fresco ma inutile. Nulla toglie e nulla aggiunge, E dire che sarebbe una carta offensiva sulla carta più che interessante).
CAMBIASO 3.5 - Una iattura. Il tocco sul gol di Ezibuhe, che non è solo sfortuna ma anche mancanza di concentrazione. Nel raddoppio è imbambolato a centro area. Poi una serie di errori pazzeschi e nella ripresa butta una palla in corner nella famigerata costruzione dal basso. Insiomma, non ne fa una giusta (dal 59' CABAL 5.5 - Prova a metterci un po' di voglia e intelligenza tattica).
McKENNIE 5 - Corre e pasticcia dal primo all'ultimo minuto senza costrutto ma anche senza danni particolari.
ALAJBEGOVIC 4 - Praticamente non lo si è mai visto. Continuiamo a domandarci che fine abbia fatto quell'abile dribblatore che ha messo in scacco gli azzurri nello spareggio mondiale... (dal 46' ZHEGROVA 5 - Giusto un po' meglio di Alajbegovic; si prende l'unico giallo della sfida).
KOLO MUANI 4 - I soliti palloni persi, i soliti stop a inseguire. Si sveglia un po' nel forcing degli ultimi minuti ma certo non basta...
Allenatore SPALLETTI 4 - Una squadra in totale confusione, dominata e schiacciata da un Genoa che appena tre giorni prima aveva sofferto da matti per battere il Venezia. Senza idee, lui come i suoi giocatori.
GENOA
BIJLOW 6.5; MARCANDALLI 6.5, OSTIGARD 7, VASQUEZ 7; EHIZIBUE 7 (dal 68' MEICHTRY 6.5), FRENDRUP 7, AMORIM 6.5 (dall'81' WIAFE SV), ELLERTSSON 6.5 (dal 41' MITAJ 6.5); BALDANZI 7 (dal 68' MESSIAS 6), VITINHA 7; OSMAJIC 7 (dall'81' COLOMBO SV). Allenatore DE ROSSI 7