Juve, sovraccarico al flessore per Rabiot: salta il Frosinone in Coppa Italia

Non c'è pace per Allegri e la Juventus, alle prese con un lungo elenco di assenze per infortuni, che non accenna a diminuire. Giovedì sera contro il Frosinone, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia, non sarà a disposizione Adrien Rabiot. Il francese è alle prese con un sovraccarico al flessore della coscia destra e rimarrà dunque a riposo. Non dovrebbe trattarsi, comunque, di un problema serio e si spera che l'ex Psg torni a disposizione già per la sfida col Sassuolo della prossima settimana.