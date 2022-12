Juve, si allontana il rientro di Pogba

ANSIA BIANCONERA

Il francese continua a lavorare a parte e Allegri potrebbe averlo a disposizione solo verso la fine di gennaio. Una situazione che condiziona anche il mercato in uscita

L'ottimismo dei giorni scorsi in merito al rientro di Paul Pogba sta lasciando sempre più spazio a una certa apprensione in casa Juve. Il francese è tornato con i compagni alla Continassa, ma continua a lavorare da solo, preoccupandosi più delle terapie al ginocchio che del pallone. E adesso la data del rientro potrebbe slittare anche sino a fine gennaio, quando Allegri sperava di riaverlo a disposizione già per la ripresa del campionato contro la Cremonese e magari farlo partire da titolare a Napoli. Quasi impossibile, invece, che possa andare così.

Perché da quando tornerà a correre senza problemi al ginocchio, al "Polpo" serviranno altri 10/15 giorni prima di potersi riunire stabilmente al gruppo. Quindi sarà difficile rivederlo con la maglia bianconera in una partita ufficiale prima della fine del prossimo mese.

La sua situazione, a questo punto, condiziona anche il mercato invernale della Juve. Il rientro di Pogba aveva aperto le porte a una cessione pesante a centrocampo, ma adesso è arrivata la frenata. Per McKennie sarebbero già arrivate delle richieste, mentre sul fronte Rabiot, viste le quasi nulle possibilità di rinnovo, a Torino speravano di poter recuperare qualche milione cedendolo prima della fine della stagione. L'impressione, al contrario, è che senza certezze su Pogba, nessuno verrà venduto prima dell'estate.

IL PIANO PER VLAHOVIC

Meno preoccupante, rispetto a quella di Pogba, la situazione di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo è appena rientrato dai Mondlali e si sottoporrà a una settimana di lavoro a parte con carichi graduali per capire come reagisce il problema della pubalgia. Anche per lui, però, non ci sono troppe certezze sulla data del rientro.