Juve, senti Peer Koopmeiners: “Ama i bianconeri, presto ai livelli dell’Atalanta”

Giocare in tante posizioni non lo aiuta. "È quello che dico sempre, ma è una decisione dell'allenatore che è l'unica persona che ascolto. Ma è una decisione dell’allenatore, che poi è l’unica persona che io ascolto. Do poca attenzione alle chiacchiere dei tifosi anche se sono consapevole che sono la cosa più importante in club. Dico solo che la gente non sa quello che sta accadendo alla Juve dietro le quinte. Neanche io so tutto ma posso dire che non è facile. Ora l’importante è che ritrovi la sua felicità e il resto poi verrà di conseguenza”.