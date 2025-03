Futuro Juventus, Exor smentisce le voci di un riassetto societario: "Nessun riscontro fattuale"

Intanto a Piazza Affari le azioni della Juventus corrono, sull'onda della ridda di queste voci che hanno ipotizzati il riassetto nell'azionariato, storicamente in mano alla famiglia Agnelli. I titoli hanno vistoun rialzo del 7,5%, attestandosi a 3,34 euro. Dallo scorso 2 febbraio hanno registrato un incremento del 43% circa, inanellando un vero e proprio rally, nonostante i recenti e deludenti risultati sportivi. Se la notizia non ha trovato riscontro, si può comunque segnalare come il mercato sembra stuzzicato dai rumor sul possibile riassetto.