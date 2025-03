Juve-Kolo Muani, rinnovo del prestito in dubbio senza Champions

E poi è arrivata la crisi bianconera, squadra uscita dalla Coppa Italia prima e dalla Champions League poi. Le voci sul futuro di Thiago Motta sono all'ordine nel giorno, nel frattempo il quarto posto è tutto da conquistare e Kolo Muani non ha avuto la stessa efficacia dei primi giorni juventini (niente gol nelle coppe e a secco in campionato da fine febbraio). Per questo anche il futuro del francese è tornato in discussione, senza la qualificazione alla prossima Champions, spiega La Gazzetta dello Sport, una permanenza sarebbe molto difficile, anche perché il destino di Motta sarebbe segnato e l'allenatore italo-brasiliano ha avuto grande influenza nell'arrivo del giocatore dal PSG: sia perché voleva una punta con quelle caratteristiche, sia perché i rapporti coi parigini avevano favorito l'affare.