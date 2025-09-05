Juventus, il retroscena su Kolo Muani e le minacce di Al-Khelaifi: "Mi ricorderò dei vostri metodi"

Il fallimento della trattativa per riportare Randal Kolo Muani a Torino ha lasciato strascichi pesanti, che hanno raggelato i rapporti tra Juventus e Psg. Almeno questo è quello che sta filtrando in questi giorni dai media francesi, che parlano di un Nasser Al-Khelaifi su tutte le furie per come si è chiusa la vicenda.