IL RETROSCENA

Juventus, il retroscena su Kolo Muani e le minacce di Al-Khelaifi: "Mi ricorderò dei vostri metodi"

Il presidente dei parigini furibondo dopo il mancato passaggio dell'attaccante francese ai bianconeri

05 Set 2025 - 16:10
Il fallimento della trattativa per riportare Randal Kolo Muani a Torino ha lasciato strascichi pesanti, che hanno raggelato i rapporti tra Juventus e Psg. Almeno questo è quello che sta filtrando in questi giorni dai media francesi, che parlano di un Nasser Al-Khelaifi su tutte le furie per come si è chiusa la vicenda.

Secondo Sports Zone il presidente dei parigini si sarebbe scagliato duramente contro il dg bianconero Comolli nel corso di una telefonata, rivolgendogli frasi pesanti e minacce neanche troppo velate: "Ci avete preso in giro per diverse settimane - le sue parole riportate dal portale specializzato in calcio transalpino -. È finita, non vincerete questa battaglia contro di me. Mi ricorderò dei metodi che avete utilizzato, fidatevi di me".

Da qui l'indicazione all'agente di Kolo Muani di trovare una soluzione alternativa e la brusca virata sul Tottenham, che lo ha ingaggiato con la formula del prestito con diritto di riscatto con un'operazione lampo nell'ultimo giorno di mercato.

