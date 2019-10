Juve, Sarri ritrova le ali: recuperati Douglas Costa, Danilo e De Sciglio

BUONE NOTIZIE

Dopo la vittoria di San Siro e il primo posto in classifica, per Maurizio Sarri arrivano buone notizie anche dall'infermeria: Douglas Costa, Danilo e De Sciglio sono pienamente recuperati e saranno a disposizione per la ripresa del campionato sabato 19 ottobre contro il Bologna. In questo modo, il tecnico potrà far rifiatare un po' sia Alex Sandro che Cuadrado, mentre il rientro del brasiliano consente di tornare al 4-3-3 di inizio stagione.

Con sette partite in 23 giorni, Sarri ha bisogno di forze fresche per far rifiatare i suoi, soprattutto sugli esterni, dove Alex Sandro e Cuadrado sono stati costretti agli straordinari. De Sciglio e Danilo stanno scaldando i motori e dopo la sosta per le Nazionali potranno finalmente tornare in campo. Il terzino azzurro è fuori dal 31 agosto, a causa di una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra rimediata nella sfida con il Napoli, mentre il brasiliano ha patito identico infortunio il 24 settembre contro il Brescia. Difficile ipotizzare un loro impiego dal 1' già contro il Bologna, ma la gara successiva a Lecce potrebbe vedere in campo dall'inizio almeno uno dei due.

A rallegrare ulteriormente Sarri c'è il recupero di Douglas Costa, importante anche dal punto di vista tattico. Prima del problema al flessore rimediato il 15 settembre, il brasiliano era uno dei più in forma e titolare inamovibile nel 4-3-3. Ora con il suo ritorno, l'ex allenatore del Chelsea ha un'opzione tattica in più sia dall'inizio che a partita in corso.

