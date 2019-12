Juve, Sarri: "Ho visto la squadra in salute"

QUI JUVE

Vittoria importante per la Juve, che passa 2-1 in casa della Samp: "Bellissimi i gol di Dybala e Ronaldo, che è stato in aria un tempo infinito - dice Sarri dopo la gara -. Ho visto la squadra in salute". Sul tridente: "Ci saranno delle partite in cui tutti e tre non giocheranno. Higuain sostituito? Ha fatto bene nel primo tempo, poi si è un po' spento, però è anche un periodo in cui sta giocando continuamente, ci può stare". Sarri: "CR7? Caz.. che gol ha fatto"

Il tecnico analizza così la partita: "Abbiamo fatto un primo tempo sui livelli della partita con l'Udinese, nella ripresa siamo stati più confusionari ma non abbiamo rischiato neanche tanto. Dispiace non averla chiusa prima perché nelle mischie finali puoi prendere gol. I tre davanti stanno giocando continuamente e quindi potevano essere stanchi. Nel secondo tempo ci siamo allungati un po' per colpa della squadra che seguiva meno gli attaccanti e un po' per colpa degli attaccanti. Douglas Costa e Ramsey? Stanno cercando di recuperare la condizione migliore, quindi in questo momento possono giocare soltanto spezzoni di partite. Ci saranno delle partite in cui tutti e tre non giocheranno".

A centrocampo sta crescendo Rabiot: "Sta venendo fuori, dopo un infortunio ha trovato queste tre partite consecutive ed è andato in crescendo. Vuol dire che il giocatore ancora non ha espresso tutto. È in crescita, nell'integrazione in campo e fuori. Penso abbia ancora molto da esprimere e che il potenziale sia superiore rispetto a quello mostrato, anche se in queste partite ha fatto bene. Demiral? Ha energia positiva in questo momento, deve essere sfruttato".