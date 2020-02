Juve, Ronaldo: "Restiamo uniti come squadra"

Insufficiente fino al 91esimo, poi con un'invenzione ecco il rigore procurato e poi realizzato: così è cambiata la partita di Cristiano Ronaldo e della Juve. Insomma, a conti fatti anche contro il Milan il portoghese è stato decisivo. Decisivo nell'indirizzare la partita e a nascondere le mancanze di una squadra apparsa ancora in grande difficoltà nel fare gioco. E allora il post instagram del day-after assomiglia tanto a un monito, più che a un auspicio: "Partita dura ma restiamo uniti come squadra". Cristiano Ronaldo sembra così avvisare i compagni di squadra in un momento delicato della stagione: "Ora abbiamo la seconda gara in casa con il supporto dei nostri tifosi, per raggiungere la finale di Coppa Italia". Ma il pensiero va anche oltre e porta alla sfida di Champions con il Lione e al campionato che tra quindici giorni vedrà lo scontro scudetto con l'Inter allo Stadium.