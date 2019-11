Juve, Ronaldo pronto a chiedere scusa ai compagni

CASO CHIUSO?

Il caso Cristiano Ronaldo in casa Juve sembra destinato a rientrare senza fare troppi danni. L'uscita polemica dal campo al momento della sostituzione e il ritorno a casa senza aspettare la fine della partita contro il Milan ha gettato un po' di scompiglio nella perfetta macchina bianconera, ma gli ingranaggi non dovrebbero essersi incastrati. Almeno è quello che emerge dall'ambiente juventino a ormai tre giorni dal patatrac. Sarri aveva subito cercato di smorzare i toni della vicenda e anche il tweet del portoghese dopo il match lasciava intendere che quello che era successo finiva lì. Ronaldo si allena con il Portogallo

In realtà i tifosi della Juve non hanno troppo gradito l'atteggiamento di CR7, anche se sono disposti a chiudere un occhio. Come farà la società, che, almeno pubblicamente, non richiamerà all'ordine il pluri vincitore del Pallone d'Oro.

Quanto allo spogliatoio, sembra che nessuno tra i suoi compagni se la sia presa troppo e già a caldo aveva bollato la reazione poco rispettosa come un gesto "normale". Potrebbe essere, però, che Ronaldo chieda scusa con qualche gesto particolare al rientro dagli impegni con la nazionale. Anche se tutti da lui si aspettano solo una cosa: i gol decisivi.

