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Juve, Spalletti: "La squadra ha fatto veramente bene, soddisfatto di Boga. Buono il gol di Conceiçao"

Il tecnico bianconero dopo la vittoria di Udine: "Eravamo anche riusciti a chiuderla ma..."

15 Mar 2026 - 00:07
© Getty Images

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"La squadra ha fatto veramente bene. È entrata e ha mantenuto quel livello di cattiveria per poterla chiudere il prima possibile. C'eravamo anche riusciti però poi va bene anche così perché giocavamo contro una squadra veramente forte". Luciano Spalletti è soddisfatto della sua Juve vista a Udine. "Boga si è mosso benissimo da attaccante - ha detto il tecnico bianconero a Sky - Yildiz non si trova benissimo lì perché non ha ancora l'arte dell'uomo che lo bacchetta da dietro, lui ha sempre bisogno di scegliere quello che deve fare. Ha un po' bisogno di vedere la palla davanti all'avversario. Ha giocato meglio più allargato rispetto che da punta centrale". Su Cambiaso: "Sono io che chiedo a lui di muoversi tanto per il campo, in modo da dare meno riferimento alle squadre avversarie. Stasera abbiamo giocato una partita da squadra forte". E ancora a Dazn: "Il gol di Conceiçao annullato per me è buono: l'unico elemento per toglierlo è la vicinanza con il portiere, ma Koop non è fermo, è in movimento e va via e il portiere vede sempre palla. Tant'è che il portiere non ha detto niente. E così si rimette in discussione una partita e, per come è stata giocata, non doveva esserlo". In conferenza stampa: "È da partite e vittorie come queste che possiamo rimontare sull'aereo che ci porterà a disputare le gare più belle del calcio", ha detto rispetto all'obiettivo Champions dei bianconeri. "La nostra forza di stasera è stata quella di azzeccare tutte le scelte di gioco, con un atteggiamento che ha messo in difficoltà una squadra tostissima, che siamo stati bravi ad arginare con ottime marcature preventive". Il tecnico della Juventus ha speso parole di elogio per McKennie: "Nel calcio moderno è rarissimo trovare un giocatore tanto duttile: anche stasera ha giocato in svariati ruolo, ci mancava solo di frustarlo".

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