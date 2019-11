Portogallo: Cristiano Ronaldo si è allenato regolarmente

TUTTO A POSTO

Cristiano Ronaldo sta bene, è abile e arruolabile per il Portogallo. Dopo la sostituzione di Sarri durante Juventus-Milan giustificata da "problemi fisici nei giorni precedenti", il fuoriclasse lusitano si è allenato regolarmente con la nazionale di Santos in vista delle due gare di qualificazione a Euro 2020 contro Lituania e Lussemburgo. Ronaldo ha lavorato senza limitazioni con i compagni e di buon umore, come ha svelato la stampa portoghese. CR7 si allena con il Portogallo italyphotopress

Il campione portoghese, uscito ad inizio ripresa in Juve-Milan perché non al meglio della condizione fisica, è sceso in campo nella parte di allenamento che il ct del Portogallo Fernando Santos ha lasciato aperto alla stampa. Interrogato sulle condizioni di CR7, l'attaccante Gonçalo Paciência ha dichiarato: "Non so se è pronto, non ho una laurea in medicina, ma l'ho visto bene. La cosa più importante è che è qui, perché è il migliore al mondo", ha aggiunto come riportato da A Bola.