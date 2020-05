Juve, rientrati De Ligt e Szczesny: Higuain atteso nel weekend

JUVE

Alla Continassa sono ripresi ufficialmente gli allenamenti individuali e la Juve ha iniziato a richiamare a casa base tutti gli stranieri che hanno lasciato l'Italia per l'emergenza coronavirus. Dopo Pjanic, Cristiano Ronaldo e Khedira, anche De Ligt e Szczesny sono tornati a Torino e nei prossimi giorni dovrebbero aggiungersi altri rientri. Compreso quello di Higuain. Salvo imprevisti legati al volo, secondo Tuttosport, il Pipita è atteso infatti a Torino nel weekend.

In Argentina Higuain è rimasto con la famiglia vicino alla madre malata e nelle ultime settimane erano trapelate diverse indiscrezioni circa la sua "resistenza" al rientro a Torino. Voci che per ora, col ritorno imminente del bomber in Italia, sembrano placarsi in attesa di ulteriori sviluppi sul futuro in bianconero.

Futuro a cui si penserà una volta chiusa la stagione. Alla Continassa, infatti, nel frattempo è iniziato il countdown in vista delle sessioni di gruppo che dovrebbero cominciare il 18 maggio. Ma tutto senza troppa fretta e in attesa di certezze sui tempi dell'eventuale ripresa del campionato. Oltre a Higuain, fuori dall'Italia al momento risultano ancora Douglas Costa, Danilo, Alex Sandro e Rabiot. Una volta tornati a Torino, tutti i calciatori provenienti dall'estero dovranno sottoporsi a un isolamento di 14 giorni. Poi il gruppo dovrebbe poter riprendere a lavorare unito con le indicazioni stabilite dal protocollo ancora in fase di definizione. In attesa di capire se e quando si tornerà a giocare, la Juve richiama tutti a casa base.