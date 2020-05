Riparte anche la Juve: Ramsey il primo alla Continassa

DOPO IL LOCKDOWN

E' stato Aaron Ramsey il primo dei giocatori della Juve a presentarsi alla Continassa per la riapertura del centro sportivo bianconero dopo il lockdown causa Covid-19. Il gallese è arrivato alle 10.25. Poi il resto della comitiva, atteso alla spicciolata per sottoporsi ai test e riprendere gli allenamenti individuali. La partenza di Ronaldo da Funchal

Vedi anche juventus Juve, Cristiano Ronaldo è rientrato in Italia: atterrato a Torino Intanto, dopo lo sbarco a Torino di Cristiano Ronaldo, si attendono, entro la settimana, anche quelli di Higuain (Argentina), Khedira (Germania), Alex Sandro, Danilo e Douglas Costa (Brasile), Szczesny (Polonia), De Ligt (Olanda), Matuidi e Rabiot (Francia). Tutti dovranno sottoporsi a 14 giorni di quarantena prima di tornare ad allenarsi, come da protocollo italiano per chi rientra dall'estero.

Ancora dubbi, invece, su Dybala, il cui contagio ha allungato i tempi di rientro oltre il previsto.