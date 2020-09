Juve, Ramsey punge Sarri: "Nuove idee e ora ci divertiamo"

JUVENTUS

Dopo una stagione deludente, contro la Sampdoria è stato tra i migliori in campo e ora Aaron Ramsey si toglie qualche sassolino dalle scarpe attaccando - senza mai nominarlo - Maurizio Sarri. "Abbiamo un nuovo allenatore, un nuovo staff, nuove idee e noi giocatori siamo molto presi da questo - ha spiegato il gallese -. Credo che la differenza è che ci sia molto divertimento. Gli allenamenti sono duri ma danno grande soddisfazione".

"La Juventus è sempre stata ricca di grandi giocatori e questa squadra ne ha tanti. Tutti hanno un ruolo e la possibilità di giocare - ha aggiunto a Sky Sport -. Sono sicuro che ognuno aiuterà la squadra a raggiungere gli obiettivi. Sono molto felice della possibilità di giocare insieme a chi ha così tanta qualità in attacco e credo sia possibile giocare tutti insieme in qualche partita".

Sulla lotta scudetto. "L'Inter è una grande squadra, ha comprato molti giocatori, è una delle sfidanti per lo scudetto, ma anche il Napoli è molto forte. Il Milan ha finito la scorsa stagione molto bene e ha iniziato questa altrettanto bene. Io credo che la Serie A quest'anno sia molto difficile con molta concorrenza per noi".