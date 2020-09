Juventus, Dybala "vede" la Roma. Primo allenamento per Morata

Anche Alvaro Morata ha lavorato insieme al resto dei compagni: dopo la sessione individuale di ieri, infatti, lo spagnolo si è unito al gruppo, svolgendo l'intera seduta agli ordini del tecnico Andrea Pirlo. Domani verrà presentato ufficialmente alla stampa, dalla sala conferenze dell'Allianz Stadium, mentre i bianconeri continueranno la preparazione alla trasferta di Roma contro i giallorossi con una sessione di lavori mattutina. Buone notizie anche per Paulo Dybala che migliora e ha svolto per la seconda volta tutto l'allenamento col gruppo e potrebbe essere tra i convocati. Stuzzicante l'ipotesi del tridente con Cristiano Ronaldo, Dybala e Morata. Più probabile, invece, che per l'argentino sia panchina all'Olimpico.