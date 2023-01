Juve, prove di tridente: Allegri testa Chiesa e Di Maria insieme

ASPETTANDO VLAHOVIC

I due esterni offensivi sono stati schierati in campo durante l'allenamento dal tecnico bianconero

© Getty Images Prove di tridente in casa Juve. In attesa di avere anche Dusan Vlahovic al 100%, Massimiliano Allegri ha infatti testato in allenamento Federico Chiesa e Angel Di Maria insieme a Kean nel 4-3-3 che aveva in mente a inizio campionato. Un passo avanti importante per il tecnico bianconero, che a breve dovrebbe poter contare anche sul bomber serbo al centro dell'attacco e su Paul Pogba in mediana. Rinforzi cruciali per cambiare faccia alla Juve. Col tridente e il centrocampo al completo, infatti, i bianconeri potrebbero dare una svolta al gioco sterile visto finora e cominciare un altro campionato almeno sotto il profilo tattico.

Un cambio radicale e attesissimo a Vinovo, capace di trasformare la squadra nei piani di Allegri e di dare qualche speranza in più per tentare l'impossibile rimonta. Tutto con ancora Dusan Vlahovic da recuperare completamente, ma con un Milik comunque in grado di far rientrare gradualmente l'ex Fiorentina al centro dell'attacco aumentando di volta in volta il minutaggio in una sorta di staffetta per ritrovare condizione e feeling col campo e con i gol. Gol che il tridente Chiesa-Vlahovoc-Di Maria dovrebbe garantire con maggior continuità rispetto alle ultime uscite della Juve e soprattutto con più varietà di colpi e soluzioni. Un mix di potenza, rapidità e tecnica che potrebbe far fare il salto di qualità agli uomini di Allegri e far giocare meglio la squadra in fase offensiva.

Calendario alla mano, non è ancora chiaro quando i tre potranno essere schierati tutti dal primo minuto, ma l'impressione è che non manchi molto. Nel prossimo turno contro il Monza, infatti, in campo dal 1' dovrebbero vedersi già Chiesa e Di Maria sugli esterni con uno tra Milik e Kean al centro dell'attacco. Due terzi del tridente "titolare" per iniziare a cambiar marcia e oliare i meccanismi per servire poi nel migliore dei modi Vlahovic quando sarà al 100%.