La Juve ritrova Vlahovic e Pogba: tre gol il serbo, due il francese

CON LA NEXT GEN

Nell'amichevole in famiglia, cinque gol realizzati dai due convalescenti pronti a essere convocati per la prossima partita con il Monza

Ogni tanto arrivano anche buone notizie in casa Juve. Nell'amichevole in famiglia tra la prima squadra e la Next Gen, un test di 50 minuti a ranghi misti, Vlahovic ha segnato tre gol, mentre Pogba ha realizzato una doppietta e ha regalato un assist al serbo. I due più attesi giocatori bianconeri, mai convocati nel 2023, insomma, sono pronti per la chiamata per la prossima partita, quella casalinga con il Monza di domenica prossima.

Anche De Sciglio e Cuadrado sono pronti per il rientro, andando così a colmare i limiti sulla fascia destra che hanno costretto Allegri a utilizzare McKennie (pronto a lasciare la Juve) in un ruolo non suo. Vlahovic sembra avere risolto i suoi problemi dopo le terapie per rimuovere l’infiammazione pubalgica, mentre Pogba non è mai stato disponibile da quando è tornato in bianconero e, quella con il Monza, sarebbe la sua prima convocazione in assoluto.

Nell'allenamento della mattina Allegri aveva provato un 4-3-3, in cui ha trovato spazio Bonucci (che comunque non sarà disponibile domenica) con Chiesa e Di Maria esterni, mentre nella partitella a campo ridotto l'allenatore bianconero ha disposto i suoi con il 3-4-2-1.