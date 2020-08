Juve premiata per il nono scudetto di fila. sorrisi e festa in famiglia

Una festa anomala, senza l'affetto del pubblico allo stadio e con i dirigenti e staff in campo e i giocatori sugli spalti per la premiazione. La Juventus ha ricevuto la coppa scudetto per essersi laureata campione d'Italia nella stagione 2019/20. E' stato il capitano Giorgio Chiellini, ultimo a essere premiato dal presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino sul palco allestito nella terrazza della tribuna 'Ganni e Umberto Agnelli', a sollevare il trofeo insieme all'altro capitano Leonardo Bonucci. Poi, circondati da coriandoli, i giocatori sono tornati in campo per festeggiare con il resto dello staff tra fuochi d'artificio e giochi tricolore ad "accendere" gli spalti vuoti dell'Allianz Stadium.