Juve, Pogba e Vlahovic in gruppo: prime convocazioni a fine gennaio?

L'attaccante e il centrocampista hanno svolto l'intero programma di allenamento insieme ai compagni

© Getty Images Buone notizie in casa Juve: Paul Pogba e Dusan Vlahovic cominciano a intravedere il ritorno in campo. Una data precisa per il rientro, al momento, ancora non c'è, ma entrambi sono rientrati finalmente in gruppo a pieno regime. L'attaccante e il centrocampista hanno svolto l'intero programma di allenamento insieme ai compagni, dando buone indicazioni al tecnico Massimiliano Allegri. L'ultima apparizione del serbo è datata 25 ottobre, il francese invece non ha di fatto ancora cominciatola stagione essendo fermo da metà luglio per i noti problemi al ginocchio.

Dopo la batosta di Napoli, dunque, da Vinovo le buone notizie arrivano dall'infermeria. Vlahovic e Pogba vanno di corsa e presto potrebbero essere a disposizione di Allegri per riprendere la rincorsa al Napoli e difendere la zona Champions dagli assalti di Atalanta e Lazio. Indicazioni precise sulle date del rientro del bomber e del mediano ancora non ci sono, ma l'impressione è che ormai è questione di settimane. Entro fine gennaio, infatti, per entrambi potrebbero arrivare le prime convocazioni e il graduale ritorno in campo.

Un rientro progressivo per verificare la reale tenuta in gara, evitare ricadute e impostare il giusto minutaggio per ritornare in forma senza rischi. Due rinforzi che Allegri attende con ansia per provare a cambiare faccia alla sua Juve nella seconda parte della stagione. Superati i problemi con la pubalgia, del resto, Vlahovic potrebbe tornare a guidare l'attacco bianconero, mentre Pogba sarebbe un elemento cruciale per puntellare la mediana e dare più spinta, qualità e soluzioni alla manovra.