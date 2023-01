Flop Juve, sono tutti sotto esame: su Allegri le ombre di Conte e Zidane

LO SCENARIO

Dalla parte del tecnico il contratto e i risultati: fondamentale la qualificazione in Champions League

Tutti sotto esame, anche Massimiliano Allegri. In casa Juve la disfatta di Napoli è risultata alquanto indigesta, un'umiliazione inaspettata dopo le 8 vittorie consecutive che avevano rimesso in carreggiata i bianconeri. I vertici aziendali vorrebbero proseguire con il tecnico livornese anche perché, come riporta La Gazzetta dello Sport, un cambio in panchina sarebbe tutt'altro che indolore dal punto di vista economico. Un investimento stimato tra i 60 e i 90 milioni tra esonero e ingaggio di uno tra Antonio Conte e Zinedine Zidane, una montagna di soldi in un momento in cui la priorità dell'azionista di maggioranza Exor è rimettere a posto i conti. Allegri si aggrappa così alla qualificazione alla prossima Champions League e al cammino in Europa League e Coppa Italia.

Le ingombranti ombre di Conte e Zidane aleggiano su Allegri, solo il 28 novembre indicato da John Elkann come punto di riferimento dell'area sportiva post terremoto societario e legato alla Juventus con un ricco contratto da 7,5 milioni di euro più bonus fino al 2025. La figuraccia di Napoli, però, non mette al riparo il tecnico livornese da possibili ribaltoni in estate, visto che ora sono tutti in discussione, anche i giocatori e il direttore sportivo Federico Cherubini. Le 8 vittorie di fila e il secondo posto in classifica avevano illuso tifosi e ambiente, ma Osimhen e compagni hanno risvegliato la Juventus e l'hanno riportata sulla terra, confermando l'abissale distanza tra le due squadre in termini di gioco e qualità. Con il sogno scudetto svanito al Maradona, alla Juventus e ad Allegri rimangono ancora traguardi importanti: la qualificazione alla prossima Champions League è l'obiettivo prioritario da non fallire assolutamente, poi ci sono le due coppe che potrebbero regalare almeno un trofeo in una stagione che verrà soprattutto ricordata per la clamorosa uscita ai gironi in Champions e per la lezione di calcio subita dal Napoli.

