Juve, Pogba verso il recupero: gol all'Alessandria

JUVENTUS

Nell'ultimo test pre-campionato dei bianconeri si rivede il centrocampista francese dall'inizio assieme a Fagioli

Paul Pogba torna titolare, segna in occasione dell'allenamento congiunto contro l'Alessandria nell'ultimo test pre-campionato (in gol anche Rugani, doppietta, Vlahovic e Fagioli) e fa sognare i tifosi della Juventus. Il Polpo ha giocato dal primo minuto, da trequartista alle spalle di Vlahovic, assieme a Nicolò Fagioli ed è apparso in ripresa e voglioso di mettersi alle spalle una stagione assai complicata, non sarà pronto per la prima di campionato ma il suo recupero procede secondo tabella. La Juve lo attende, intanto per il francese vietato forzare oltremisura e vietato incappare in (altre) brutte sorprese.

Questa la formazione scelta dal tecnico per il test con l'Alessandria (3-5-1-1): Perin; Gatti, Rugani, Huijsen; Soulé, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Iling Jr, Kostic; Pogba; Vlahovic. Interessante Iling Jr nel ruolo di mezzala, una posizione nella quale Allegri lo sta impiegando più volte in questo precampionato.

Archiviata la passata sfortunata stagione, a Pogba con la Juventus restano altri tre anni di contratto a circa 8 miloni più bonus. Altro motivo per cui alla Continassa intendono recuperare nel migliore dei modi il proprio numero 10.

