Juve, Pogba parzialmente in gruppo: colpo di tacco e segnali positivi

Il francese non sarà a disposizione per l'inizio del campionato, ma le condizioni del centrocampista migliorano

© Getty Images Il futuro di Paul Pogba alla Juve è ancora tutto da capire e da decifrare tra infortunio e sirene di mercato dall'Arabia Saudita. Ma nel frattempo le condizioni fisiche del francese migliorano e dal campo arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri. Sicuramente Pogba non sarà a disposizione del tecnico bianconero per la prima partita di campionato, ma il centrocampista ha ricominciato ad allenarsi parzialmente in gruppo mostrando incoraggianti segnali di ripresa.

Nulla di clamoroso, per carità. Ma un passo in avanti verso il recupero. Dopo aver lavorato a parte, Paul si è aggregato al resto del gruppo per testare direttamente sul terreno di gioco sensazioni, qualche colpo e i miglioramenti di condizione. Come ha spiegato negli Usa lo stesso Allegri, per averlo al 100% e scongiurare rischi di ricadute servirà ancora del tempo, ma qualcosa sembra iniziare a muoversi nella giusta direzione per il numero 10 bianconero.

Nel corso della partitella a porte piccole con i compagni di squadra, Pogba è infatti riuscito a esibirsi in un colpo di tacco che conferma la crescita del giocatore a livello fisico e mentale. Un piccolo segnale positivo che dimostra come il francese stia riprendendo lentamente confidenza col campo e fiducia con il proprio corpo in attesa di poter aumentare i ritmi, crescere di condizione e tornare a essere protagonista nel centrocampo della Juve.