Juve, nessuna lesione muscolare per Pjanic

LIEVE AFFATICAMENTO

La Juve e Sarri possono tirare un sospiro di sollievo: come recita infatti il comunicato ufficiale emesso dal club "gli esami diagnostici eseguiti presso il J|Medical hanno escluso lesioni muscolari per Miralem Pjanic, uscito anzitempo dal campo durante Juve-Brescia: per il giocatore è stato riscontrato un lieve affaticamento all’adduttore destro. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni". Già altre tre volte nel corso di questa stagione Pjanic aveva accusato problemi agli adduttori (a settembre, ottobre e novembre) tornando poi in campo nel match immediatamente successivo allo stop e saltando una sola partita per precauzione.

Gli esami di oggi allontanano così i timori di un lungo stop: salvo sorprese, il bosniaco sarà a disposizione, se non già nel prossimo weekend (cosa però da non escludere visto i precedenti), almeno per l'impegno di Champions contro il Lione e per quello di campionato del 1° marzo contro l'Inter.