Sebastian Ingrosso headliner dell'Uefa Champions Festival a Monaco

Il DJ superstar Sebastian Ingrosso sarà l'headliner del Friday Night Show dell'Uefa Champions Festival L'Uefa Champions Festival è in programma all'Olympiapark di Monaco di Baviera dal 29 maggio al 1° giugno. Si tratta di uno spettacolo all'aperto per i tifosi alla vigilia della finale tra PSG e Inter. Il Friday Night Show inizierà alle 20:00, ma Sebastian Ingrosso salirà sul palco alle 21:00 per un set di 90 minuti. Membro della Swedish House Mafia, il DJ, due volte candidato ai Grammy, è noto per le sue hit, tra le più famose "Don't You Worry Child" e "Save The World", poi si è dedicato alla carriera da solista rilasciando brani come "Reload" e "Leave The World Behind".