Juve, Pirlo: "Stiamo perdendo tanti punti, vincere per ritrovare serenità"

"Quando non vinci non puoi essere soddisfatto, c'è da lavorare e migliorare. Lo sappiamo e stiamo cercando di fare questo, però abbiamo bisogno di vincere le partite, le vittorie ti danno serenità". Così Andrea Pirlo ha commentato il pareggio della Juve nel derby. "Non siamo contenti di come sta andando la stagione, stiamo perdendo tanti punti per strada - ha aggiunto - C'è solo da lavorare per migliorare".

Getty Images