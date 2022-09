Juve, Paredes: "Possiamo fare meglio. Ho detto a Di Maria di restare un altro anno"

© Getty Images

"Ero tranquillo, non ho mai temuto che la trattativa saltasse. Adesso sono qui alla Juve e sono felice". Si presenta così Leandro Paredes, nuovo rinforzo di centrocampo per Max Allegri. "Siamo una grande squadra e possiamo lottare contro tutti - ha detto l'argentino in conferenza stampa - Dobbiamo migliorare e i risultati arriveranno.Voglio dare alla squadra il mio massimo e tutto quello di cui avrà bisogno. Il mister mi ha chiesto di giocare in verticale. È una cosa che ho sempre fatto e spero di poterla dare alla squadra". Ho fatto di tutto per venire qui. Il ritorno in Italia? Troppo presto per dire cosa sia cambiato, sicuramente sono cambiato io. Sono maturato tanto come giocatore e come uomo".