Juve, operato Demiral: "Torna tra 6/7 mesi"

È perfettamente riuscito l'intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore e sutura del menisco laterale a cui è stato sottoposto Merih Demiral. L'intervento è stato eseguito presso la clinica Hochrum di Innsbruck dal professor Christian Fink, alla presenza del medico sociale della Juve. Per il difensore, infortunatosi contro la Roma, "i tempi necessari per un recupero ottimale sono di 6-7 mesi", come ha fatto sapere lo stesso club bianconero.. Zaniolo e Demiral, infortuni e polemiche

Di fatto, il piano di recupero lascia ben poche speranze a Demiral di poter tornare in campo per gli Europei.. Cosa che dovrebbe far preoccupare anche Zaniolo, vittima del medesimo infortunio. Per entrambi servirà un miracolo, anche se probabilmente le rispettive società, Juve e Roma, faranno di tutto per convincerli a non forzare i tempi e riaverli in forma per l'inizio della prossima stagione. Senza correre inutili rischi di ricadute.

