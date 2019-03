Juve, nuovi striscioni degli ultrà contro Agnelli

12/03/2019

Non accenna a placarsi il duro attacco degli ultrà della Juve ad Andrea Agnelli in relazione al caro-biglietti. All'Allianz Stadium sono comparsi infatti nuovi striscioni contro il presidente bianconero. "Senza la nostra voce, il silenzio è atroce", si legge in uno. "Chiedi i Daspo alla polizia e alzi i prezzi per mandarci via" e "Nessuna Coppa dei campioni vale quanto il rispetto dei tuoi tifosi" è scritto altri due cartelli appesi ai cancelli dell'impianto sportivo.