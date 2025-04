Juve, nuova emergenza in difesa: Tudor pesca dalla Next Gen

Il serio infortunio di Federico Gatti crea nuovi guai alla Juventus in vista di un finale di stagione infuocato. Il difensore dovrà stare fermo almeno un mese, saltando sfide decisive per la volata Champions League come quella di domenica sera contro la Roma, ma sono a rischio anche le trasferte di inizio maggio con Bologna e Lazio. Un problema in più per il neo arrivato Igor Tudor, che dovrà inventarsi qualcosa per il reparto arretrato. Soprattutto perché scende in campo con il modulo a tre e al momento sono rimasti solo tre centrali: Kalulu schierato a destra, Veiga in mezzo e Kelly sulla sinistra.