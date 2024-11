Juve, niente lesioni per Vlahovic: ma salta Milan e Aston Villa. Motta in emergenza davanti

A conti fatti toccherà a Thiago Motta studiare delle soluzioni alternative sul fronte offensivo. Yildiz e Weah hanno già giocato da falso nove a partita in corso, quindi per spezzoni di gara e in determinate condizioni. Farlo dall'inizio è tutt'altra cosa anche se, va detto, Motta è abituato a giocare con un centravanti che arretra per favorire gli inserimenti dei centrocampisti e in questo, forse, i due giocatori citati sono perfino più bravi di Vlahovic. Quando però servirà riempire l'area con centimetri e chili, il turco e lo statunitense potrebbero avere qualche problema in più.