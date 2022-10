Juve, Nedved: "Vlahovic un piccolo Ibra, diventerà determinante"

JUVE

Il vicepresidente bianconero a Dazn prima di Milan-Juve: "E non dimentichiamo che è un classe 2000"

© Getty Images "Vlahovic può diventare determinante come Leao, anche se è solo un 2000 e non bisogna dimenticarlo. Vedo in lui un piccolo Ibra, è su questa strada, con il fisico che ha". Il vicepresidente della Juve Pavel Nedved punta sull'attaccante serbo per presente e futuro. "Milik è il giocatore giusto per dargli una mano in questo - ha proseguito a Dazn prima della sfida tra Milan e Juve - È un giocatore già affermato, tecnicamente molto valido, Dusan è più per andare in profondità. Questo avevamo in testa e per questo l'abbiamo preso".

"Perché un inizio un po' così? Non è mai bello trovare alibi - ha proseguito Nedved - Siamo ancora in fase dove possiamo recuperare e fare una stagione importante. Lasciando stare gli infortuni, anche se per noi sono molto pesanti, e non abbiamo visto ancora la squadra tipo che avevamo in mente... Io vedevo più difficoltà fisica, ho visto una squadra molto macchinosa, non è stata una vera Juve, quella combattiva che deve essere. Se alla Juve non sei questo non vinci le partite. Ma non si piange, c'è da combattere, alla fine poi vedremo quanto abbiamo sbagliato".