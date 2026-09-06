Bologna, Tedesco: "Non abbiamo meritato. Dovbyk e Piccoli insieme? Si può fare"

Dopo il pareggio per 2-2 contro il Sassuolo, il tecnico del Bologna Domenico Tedesco ha commentato in conferenza la partita e il difficile inizio di stagione dei rossoblu: "Contro Lazio e Atalanta abbiamo meritato, oggi no: abbiamo concesso troppe ripartenze al Sassuolo. Sono stato calmo per 90 minuti, poi ho calciato quel pallone e sono stato espulso".
Cosa manca
"Sicuramente qualcosa nell'ultimo terzo: ci hanno rimpallato tutti i tiri, mentre noi gli abbiamo permesso di essere pericolosi quasi a ogni discesa. Abbiamo gestito male anche le preventive, è mancata energia".
Dovbyk e Piccoli
"Sono contento che si siano sbloccati. Farli giocare insieme? Dipende dalle situazioni, ma si può fare".