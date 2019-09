Juve, Matuidi sta con Lukaku: "Anche io vittima del razzismo a Cagliari"

IL CASO

Dopo i cori razzisti subiti da Lukaku a Cagliari, anche Matuidi si schiera al fianco del centravanti dell'Inter: "Ho già avuto questo problema, lo stesso avuto da Lukaku ed era anche nello stesso stadio - dice il centrocampista dal ritiro della nazionale francese -. Penso che debbano essere prese delle misure, il razzismo non ha posto nel calcio come in tutti gli altri sport".

Nel gennaio 2018 il francese subì lo stesso "trattamento" da alcuni tifosi del Cagliari e l'augurio del giocatore è che vengano puniti i colpevoli: "Non è un buon esempio per i più giovani, faremo di tutto affinchè non sia più presente, anche se riguarda sempre una minoranza. Ma per questa minoranza non c'è posto negli stadi. Sta alle autorità prendere le giuste decisioni".

