Juve-Lazio, Sarri già a rischio? Ipotesi traghettatore in caso di ko

LO SCENARIO

Bivio Lazio per Maurizio Sarri? In casa Juve non tira una bella aria, complici due punti in tre partite che hanno fatto pericolosamente avvicinare le rivali alle spalle dei bianconeri. E in queste ore di riunioni tra i massimi dirigenti, con il presidente Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici a discutere del presente e del futuro, con uno scudetto da conquistare e una Champions da giocare all'altezza della situazione, si è fatta larga l'ipotesi di un Sarri a rischio. Un'eventuale sconfitta contro i biancocelesti nella sfida di lunedì sera all'Allianz Stadium potrebbe costare cara al tecnico toscano, che verrebbe sostituito da un traghettatore per chiudere la stagione.

Ipotesi appunto, nessun ultimatum per Sarri. La cui posizione comunque è compromessa. Niente più certezze, con i risultati che adesso stentano e uno scudetto che resta ancora in bilico e un gioco sarriano che in questa stagione si è visto soltanto a sprazzi. Con Agnelli che lo ha difeso finché ha potuto e con un rapporto mai decollato con i senatori della squadra. A chi eventualmente il compito di traghettatore? Tra le figure papabili c'è quella di Andrea Pirlo. L'ex regista bianconero, come abbiamo anticipato, è stato già individuato come tecnico del futuro, a partire dal 2021. Ma se la situazione dovesse precipitare, potrebbe essere chiamato in causa da subito. Affiancato da Gigi Buffon nel ruolo di giocatore-allenatore.