Juve, Lapo Elkann attacca l'arbitro Fabbri: "Gli regalerei degli occhiali"

Non si arrestano le polemiche per l'arbitraggio di Fabbri in Juventus-Napoli. "Complimenti anche all'arbitro, gli potrei regalare degli occhiali ne ho in stock", ha scritto Lapo Elkann su Twitter ironizzando sul direttore di gara, che ha annullato il gol del vantaggio bianconero con Di Maria al minuto 83' dopo aver rivisto l'azione al Var per un fallo di Milik su Lobotka. Lapo è stato produttore di occhiali di vario tipo con l'azienda 'Italian Independent'. E ancora: "Da juventino sono molto amareggiato ma non posso non accettare che questo anno è l'anno del Napoli. Complimenti".