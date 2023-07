Juve, l'esclusione dall'Europa costa 80 milioni: ipotesi ricapitalizzazione

La decisione della Uefa di escludere la Juventus dalle coppe europee per una stagione e la scelta dei bianconeri di non fare appello mettono definitivamente la parola fine all'iter della giustizia sportiva. Ora in casa Juve, però, è tempo di fare i conti, che senza Europa non tornano proprio. Non tanto per la mancata partecipazione alla Conference League, che valeva una decina di milioni, ma a pesare come un macigno è la mancata qualificazione in Champions. Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', l'anno scorso i bianconeri hanno portato a casa circa 55 milioni di premi, saliti a 65 con il successivo percorso in Europa League. Considerati i 12-13 del botteghino e i malus degli sponsor, l’ammanco derivante dalla fallita partecipazione alle coppe è di circa 80 milioni rispetto al 2022-23. A questo punto i dirigenti dovranno da un lato abbattere il costo della squadra e dall’altro incassare mega-proventi dalle cessioni. Altrimenti sarà inevitabile un nuovo aumento di capitale.