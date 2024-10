Juve: Koopmeiners, Nico Gonzalez e Douglas Luiz verso il forfait con l'Inter

Domenica contro l'Inter, la Juventus va a caccia del pronto riscatto dopo la brutta prestazione in Champions League, ma con ogni probabilità dovrà fare a meno sia di Koopmeiners che di Nico Gonzalez. Per quanto riguarda l'olandese, che contro il Cagliari ha rimediato una frattura lievemente scomposta della seconda costa anteriore destra, il dolore non è ancora passato del tutto e il suo rientro dovrà probabilmente essere posticipato. Procede più lentamente del previsto il recupero dell'attaccante ex Fiorentina, fermo da inizio ottobre per una lesione di basso grado al retto femorale della coscia destra. Il calciatore non è ancora completamente a posto e in casa Juve non verranno corsi rischi inutili.