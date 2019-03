Juve, Khedira sarà l'arma in più per la Champions

22/03/2019

Mentre la maggior parte dei suoi giocatori sono sparpagliati in giro per il mondo, Max Allegri ha ricevuto una delle notizia più belle in vista del finale di stagione della Juve. Sami Kheidra ha avuto l'ok per tornare ad allenarsi e la speranza è che possa essere al meglio della condizione per la doppia sfida di Champions League contro l'Ajax. Il tedesco potrebbe essere già convocato per la partita contro l'Empoli alla ripresa del campionato e magari scendere in campo in una delle gare che precedono l'andata dei quarnti di finale contro gli olandesi (i bianconeri affronteranno Cagliari e Milan).