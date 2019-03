Juve, Khedira: risolto il problema al cuore, può tornare in campo

21/03/2019

Buone notizie per la Juve, che dopo un mese di stop forzato ritrova Sami Khedira. Come riferito dal club bianconero, il tedesco - sottoposto lo scorso 20 febbraio a studio elettrofisiologico e ad ablazione del focus aritmogeno atriale - "ha superato gli accertamenti cardiologici e può riprendere l'attività sportiva, anche intensa". Allegri torna così ad avere a disposizione il centrocampista per questo decisivo finale di stagione.