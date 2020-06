Juve, Khedira ci crede: "Possiamo vincere la Champions"

JUVE

La Juve si prepara a tornare in campo e Sami Khedira fissa l'obiettivo. "Il mio sogno è vincere la Champions con la Juve - ha dichiarato su Instagram il centrocampista tedesco -. Tre anni fa, in finale col Real Madrid, ci siamo andati vicini". "Io credo che nei prossimi anni noi della Juventus potremmo vincere la Champions - ha aggiunto -. È il mio sogno ed è anche quello dei tifosi bianconeri".

"Fame di vincere? C'è ancora, per questo gioco a calcio - ha continuato Khedira -. Ho vinto quasi tutto e vincere è come una droga. Se per un anno non vinci tutti i titoli, l’anno successivo provi a vincerli tutti". "Madrid? Sono stati anni fantastici, ho vissuto momenti indimenticabili, con molte vittorie: abbiamo vinto tutti i titoli, avevamo una squadra molto forte e di gran carattere - ha raccontato il tedesco ricordando i tempi del Real -. Per questo non dimenticherò mai quei momenti, resterò sempre tifoso dei Blancos".

Poi qualche considerazione sugli idoli da bambino. "I miei preferiti erano Zidane e Vieira - ha spiegato Khedira -. Sono differenti, ma eccezionali entrambi". "Zidane è stato un dei migliori di sempre. Sembrava elegante, e quello che faceva in campo sembrava semplice - ha precisato il centrocampista della Juve -. Poi Vieira, forte e intelligente. Vederli giocare è stato bello e quindi volevo essere come loro".

LA JUVE TORNA ALLO STADIUM

Mentre Khedira parla di obiettivi futuri e di passato, nel frattempo la Juve si appresta a fare un altro passo importante verso la ripresa. Per la prima volta dopo lo stop imposto dall'emergenza, venerdì Ronaldo e compagni si alleneranno infatti allo Stadium e non alla Continassa. I bianconeri tornano dunque nella loro "tana" dopo tre mesi. L'ultima apparizione risale infatti all'8 marzo, quando sconfissero 2-0 l'Inter.