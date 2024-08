Juve, Kalulu: "Sono pronto e voglio dare il massimo, Motta mi ha voluto fortemente"

JUVE

"La Juve è sempre un'opportunità per fare bene, tutti la guardano e per me è una grande opportunità da vivere"

Juve, Kalulu è arrivato al JMedical: selfie e autografi con i tifosi























© Getty Images 1 di 13 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Pierre Kalulu è arrivato da poco alla Juve, ma si è già ambientato e ha le idee chiare sui suoi obiettivi in bianconero. "Io voglio dare il mio massimo, portare le mie caratteristiche sia a livello difensivo, con energia con velocità - ha spiegato in conferenza il difensore francese -. E poi dare tutto quello che posso, la mia esperienza che mi porto dietro dalle precedenti esperienze". "Ho trovato un gruppo molto accogliente, abbiamo anche vinto ed è la cosa migliore meglio per iniziare. Mi sento bene - ha aggiunto -. Voglio dare motivazioni ed energia vincente". Poi su Thiago Motta: "Ho visto il mister come ha lavorato con le sue squadre precedenti che giocavano bene, la sua presenza è stata fondamentale. Al telefono ho sentito qualcuno che aveva la volontà di avermi".

"La Juventus à una squadra che vuole sempre fare bene e vuole vincere ogni partita. Mi piace l'aggressività che Motta chiede alla squadra in campo - ha proseguito Kalulu -. Quando arriva la Juve è sempre un'opportunità per fare bene, tutti la guardano e per me è una grande opportunità da vivere".

"Obiettivo scudetto? Siamo solo all'inizio, cercheremo di fare il meglio per noi e i tifosi", ha aggiunto. Poi qualche battuta sulle condizioni fisiche: "L'anno scorso ho avuto un po' di problemi, ma può succedere nel corso di una carriera. Oggi mi sento bene, mi sento in forma e poi per questo weekend è solo una scelta dell'allenatore. Ma io devo essere pronto per la squadra e poi sceglie il mister". "La prima volta allo Stadium? Le prime volte sono sempre eccitanti - ha concluso -. Ho voglia di vedere lo stadio pieno e i tifosi. Aspetto questo con eccitazione e spero di viverlo il prima possibile".