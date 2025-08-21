Juve, Joao Mario: "Mi ispiro a Cancelo. Abituato a giocare sotto pressione"

Poi l'ex Porto ha parlato delle sue caratteristiche, tra punti deboli e punti di forza, e di come il suo gioco si possa integrare negli schemi di Tudor: "Le richieste del mister sono di un calcio offensivo che mi fa sentire a mio agio. Uno dei miei punti forti è la conduzione di palla, mi considero un giocatore tecnico: quando ho la palla tra i piedi riesco a giocare rapidamente, creando opportunità. Il lavoro fino ad ora è stato quello di esaltare al massimo le mie qualità e migliorare i miei punti deboli, perché anche io ne ho: il mio obiettivo quest'anno sarà migliorare a livello difensivo, e credo non ci sia posto più ideale della Juventus per crescere da questo punto di vista. Staff e mister stanno curando questo lato con me giorno dopo giorno".