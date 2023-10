Juve in emergenza: contro il Milan obbligatoria una nuova "allegrata"

ALLA RIPRESA

Bianconeri in seria difficoltà, soprattutto a centrocampo e in difesa. Davanti probabile il ritorno dell'attacco titolare

© Getty Images Dicesi "allegrata" la capacità del noto allenatore Massimiliano Allegri (da qui il neologismo) di saper inventare qualche nuovo ruolo o funzione ai suoi giocatori. La definizione da enciclopedia "Treccani" (anche se Max non è ancora stato inserito tra le sue pagine al contrario di Sarri con "sarrismo") serve giusto per ricordare che la guida tecnica juventina è sempre stata considerata una delle migliori nel saper scegliere chi mettere in campo, quando farlo e adattarsi alle emergenze inventando qualcosa.

Il tutto, unito alla capacità di gestire il gruppo, lo ha portato a conquistare tanti trofei in Italia. Poi qualcosa si deve essere rotto se in due anni non ha vinto nulla, dando vita a scontri ideologici epocali in cui i suoi strenui difensori danno la colpa alla rosa a disposizione e i suoi avversari lo accusano di non avere nemmeno più la scusa dei risultati favorevoli per giustificare lo scarso appeal spettacolare delle sue squadre. Tutto molto bello per chi gestisce i dibattiti sui media, meno per chi si rende conto che i fatti non contano più, contano solo le opinioni preconcette.

Tornando all'"allegrata", il termine è nato dal mentore di Max, Giovanni Galeone, che ha sempre definito così la capacità del suo pupillo di inventarsi qualcosa nelle situazioni di stallo. La scelta di passare al centrocampo a rombo per far rendere al meglio una batteria di campioni come Pogba, Vidal, Marchisio e Pirlo nel suo primo anno in bianconero e l'intuizione del 4-2-3-1 in cui giocavano insieme Cuadrado, Dybala, Mandzukic e Higuain, sono solo due esempi.

Ora potrebbe tornare utile un'allegrata visti i problemi di una Juve che, alla ripresa della Serie A, si trova di fronte il Milan. Pogba e Fagioli sono stati fatti fuori da questioni extra calcio, Danilo si è fatto male con il Brasile (previsti almeno 20 giorni di stop), Alex Sandro ha il solito problema al bicipite femorale. In difesa, insomma, ci sono solo Gatti, Bremer e Rugani, se si continuerà a giocare a tre. In mezzo al campo la situazione è più o meno uguale: cinque giocatori ci sono, ma le alternative? Ecco perché si può pensare che Allegri possa inventarsi qualcosa, tipo il giovane Yildiz mezzala o trequartista, passando al 4-3-1-2, o Iling jr. nell'inedito ruolo di intermedio sulla sinistra per avere più opzioni da quel lato di campo. Sempre che, passando a un 4-3-3, possa essere schierato sul settore mancino del tridente, posto che, con il nuovo sistema di gioco, potrebbe essere occupato anche da Kean (come succede in Nazionale). Le note positive arrivano dall'attacco: Chiesa e Vlahovic dovrebbero recuperare e, in ogni caso, c'è sempre Milik, alternativa di lusso.

Insomma, Max è pronto a regalare nuove "allegrate", già sapendo che sarà valutato come genio o come bollito a seconda dei risultati.