Campania, scontri tra tifosi in un match di Promozione: scontri fuori e dentro lo stadio

Scontro tra tifosi, oggi pomeriggio, allo stadio comunale di Santa Maria La Carità per l'incontro di calcio valevole per il campionato di promozione tra il Gragnano e il San Sebastiano al Vesuvio. La vittoria è andata al San Sebastiano. Al termine del match è scoppiata una rissa tra tifosi locali e ospiti, prima sugli spalti e poi all'esterno dello stadio. Due persone in fase di identificazione hanno subito lesioni ma non sono in pericolo di vita. Indagini e accertamenti a cura dei carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia.