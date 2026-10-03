Italia-Turchia al Dall'Ara, 25.000 biglietti già venduti

Sono circa 25.000 biglietti emessi per la sfida di Nations League tra Italia e Turchia in programma lunedì sera allo stadio Dall'Ara di Bologna Con le curve praticamente 'sold out' mancano 5.000-6.000 biglietti per far registrare il tutto esaurito. In occasione della partita, la Figc rinnova il proprio impegno per promuovere un calcio sempre più inclusivo, accessibile e sostenibile attraverso il format 'Gara di sostenibilità sociale e ambientale', ideato nel 2024 e applicato alle gare della Nazionale in Italia. Tra le varie iniziative, come già avvenuto per Italia-Belgio all'Olimpico, anche al Dall'Ara sarà attivo il servizio di audiodescrizione dedicato ai tifosi non vedenti e ipovedenti, realizzato dalla Figc in collaborazione con l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti. Sarà poi attivata una Quiet Room dedicata agli atleti della Divisione calcio paralimpico della Figc appartenenti alla società Edu in Formazione-Bologna Senza Barriere, che potranno vivere la gara in uno spazio protetto e accogliente per le persone con disabilità cognitive, psicologiche e sensoriali.